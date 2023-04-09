بعثة المريخ تؤدي العمرة والفريق يعود للتدريبات والإعداد اليوم





فاز المريخ، على تشرين السوري (2-1)، على إستاد الأمير عبد الله الفيصل، ضمن مرحلة الذهاب لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023م، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم سجل هدفي المريخ، كلا من الجزول نوح، وباولو سيرجيو، بينما جاء هدف تشرين عن طريق اللاعب عبد الرزاق المحمد.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أبريل 2023م، لحسم هوية المتأهل منهما للمرحلة التالية.

تألق التش وطيفور وعودة محمد الرشيد

شهدت مباراة المريخ أمام تشرين السوري عودة جماعية لقدامى المحاربين، وأعاد ريكاردو عدداً من اللاعبين للتشكيلة على غرار محمد هاشم التكت ومحمد الرشيد وأحمد حامد التش وعمار طيفور وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة سيطرة كبيرة للاعبين المحليين. التش اجتهد من أجل ظهور مميَّز، فيما قدم عمار طيفور مستوى متميِّزاً، بينما استعاد الرشيد بعضا من تألقه وبريقه.

البعثة تؤدي العمرة

بعثة المريخ تؤدي مناسك العمرة،وسيعود الفريق إلى التدريبات اليوم وذلك استعداداً وتأهباً لمواجهة تشرين السوري يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري، في مباراة الإياب من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الحضري تابع المريخ وتشرين

تواجد حارس مرمى المنتخب المصري والأهلي المصري والمريخ سابقاً، ومدرب حراس منتخب سوريا “عصام الحضري” داخل إستاد الأمير عبد الله الفيصل، بالسعودية لمتابعة مباراة المريخ وتشرين السوري بمرحلة الذهاب التي لعبت أمس الأول في البطولة العربية.

صحيفة الصيحة