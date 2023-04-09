أول عملية من نوعها في المملكة .. تفاصيل نجاح زراعة قلب صناعي كامل لشاب سعودي





أعلن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل (Syncardia).

ويبلغ المريض سعودي، من العمر ۲۸ عاماً، وكان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب، وتعتبر حالته من الحالات الصعبة، حيث لم تسمح حالته الصحية باستعمال مضخة دعم مساعدة (BERLIN HEART OR HEART MATE)، وهي الوسيلة المتعارف عليها لعلاج مثل هذه الحالات، أو حتى إخضاعه لعملية زراعة قلب من متبرع، وذلك لوجود أسباب طبية متعددة ومعقدة تمنع من استعمال هذه الحلول.

والمريض حالياً في حالة مستقرة، ويخضع لإعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.

صحيفة المرصد