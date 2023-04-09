عرمان: نعمل مع المكون العسكري لإنهاء القضايا العالقة





أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيّار الثوري ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، أنّهم يعملون سوياً مع المكون العسكري لإنهاء القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

كشف عرمان في مقابلة مع (راديو دبنقا) عن أنّه تبقى ملف واحد من مجمل القضايا العالقة في ملف الإصلاح الأمني والعسكري، وأنّه تمّ فيه الوصول إلى خطوتين وتبقت خطوة واحدة.

وقال عرمان إنّ الخطوة الأولى هي قضية الإصلاح والدمج والتحديث وتمّ الاتفاق على بناء جيش واحد ودمج كل القوات في القوات المسلحة إلى جانب عدم مشاركة القوات النظامية في السلطة السياسية والاقتصاد المدني، وأضاف: “ما تبقى الآن هو عملية القيادة والسيطرة وكيفية الوصول إلى قيادة موّحدة برضا القوات المسلحة وقوات الدعم السريع”.

وأوضح عرمان أنّهم يعلمون بشكلٍ وثيق مع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، للوصول إلى حل مفيد للبلاد.

وحول مطالبة الكتلة الديمقراطية بنسب توزيع السلطة؛ قال عرمان: “للأسف هناك بعض الحركات، لم تنظر بطريقة استراتيجية، بل عجزت عن رؤية أن هناك ثورة، وأن القضية ليست اقتسام للسلطة والثروة من أجل النخب”، وأكمل:هناك حركات عجزت ولم تدرك ذلك، فهي تسعى وتتحدث عن نسب توزيع السلطة للنخب ولا تتحدث عن القضايا الحقيقية التي تهم الناس في مناطق الحرب في دارفور وجبال النوبة، والنيل الأزرق وشرق السودان وفي كل المناطق بأنحاء السودان والملايين من الجماهير في المدن والريف والهجرات التي نتجت عن هذه الحروب”.

صحيفة اليوم التالي