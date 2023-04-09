صحيفة أمريكية: الصراع على السلطة عرقل الانتقال في السودان





قالت صحيفة “ميامي هيرالد” الأمريكية إن الصراع على السلطة في السودان عرقل الانتقال السياسي لافتة إلى أنه السبب وراء تأجيل توقيع الاتفاق النهائي.

ونوهت الصحيفة إلى أن موارد السودان الغنية وموقعه الاستراتيجي ووقوعه في منطقة مضطربة جعلته عرضة للتدخلات الدولية والإقليمية الأمر الذي أدى إلى تعقيد فرص الانتقال الناجح.

وقالت الصحيفة إن السودان الذي يقع في منطقة مضطربة، على حدود البحر الأحمر والقرن الأفريقي جذب موقعه الاستراتيجي وثروته الزراعية القوى الإقليمية مما أدى إلى تعقيد فرص الانتقال الناجح.

ونوهت الصحيفة إلى تأثر العديد من جيران السودان، بما في ذلك إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، بالاضطرابات السياسية والصراعات، وأشارت إلى توتر علاقة السودان مع إثيوبيا على وجه الخصوص بسبب الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول حدودهما والصراع في منطقة تيغراي الذي دفع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى الانتقال إلى السودان فضلاً عن الصراع حول سد النهضة.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي