والي الخرطوم يزف البشرى بقبول كل المتقدمين لأداء فريضة الحج





أعلن والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن قبول كل المتقدمين للحج من مواطني الولاية الذين يرغبون في أداء الفريضة لأول مرة.

وقال الوالي خلال تدشين القرعة الإلكترونية لإختيار حجاج ولاية الخرطوم لموسم حج العام ١٤٤٤هجرية عبر فضائية وإذاعة الخرطوم “نزف البشرى لكل المتقدمين لحج هذا العام من ولاية الخرطوم بإختيارهم جميعاً من دون إجراء القرعة الإلكترونية”.

وأشار إلى أن عملية السداد الإلكتروني بدأت منذ الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تلقت البشريات بزيادة حصتها إلى 8976 حاج من قبل المجلس الأعلى للحج والعمرة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأشار إلى أن الورش التقيميية للموسم الماضي ركزت على السلبيات التي تواجه إجراءات الحج ومن ثمرات هذه الورش التحسن المستمر في إجراءات التقديم والتسهيل على المتقدمين لأداء الفريضة.

ودعا الوالي الذين تم اختيارهم لاستكمال بقية الإجراءات.

ومن جانبه قال الوزير المكلف لوزارة التنمية الاجتماعية، رئيس بعثة حجاج ولاية الخرطوم الأستاذ صديق حسن فريني بأن السيد والي ولاية الخرطوم يشرف على عمل اللجنة العليا لموسم حج 1444 هجرية التي تضم كل مكونات حكومة الولاية موضحا بأن اللجنة عكفت واستمعت إلى تجربة الحج والعمرة ولاية الخرطوم خلال السنوات الماضية.

وتابع “هنالك لجنة مصغرة لتنفيذ عمليات الحج وكل الأطراف راضية عن الإجراءات التي تقوم بها أمانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم التي استفادت من تجربتها خلال السنوات الماضية”.

وحث كل المتقدمين للإسراع في استكمال بقية إجراءات الحج والبدء في السداد الإلكتروني عبر فروع بنك الخرطوم.

وكشف المدير العام لامانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم الأستاذ علي ابراهيم الحدقنو عن تفاصيل استكمال الإجراءات لحج هذا العام والتي تشمل اجراء الكشف الطبي عقب السداد الإلكتروني عبر فروع بنك الخرطوم و تطبيق بنكك، موضحاً بأن فترة السداد تستمر منذ اليوم الأحد وحتى الخميس القادم.

وأشاد الحدقنو بالرغبة الكبيرة للمتقدمين لأداء الفريضة، والذين فاق عددهم أكثر من 10.059 منذ بدء التقديم في الأول من شهر رمضان وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال الحدقنو بأن الاولوية لحجاج الفريضة، أما الذين أدوا فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية سيتم وضعهم في خانة الاحتياط.

وأعلن عن فتح 14 مركزاً لإجراء الكشف الطبي الأولي و فتح ٧مراكز لإستكمال إجراءات الحج واستلام الجوازات.

وعزا الحدقنو البشريات لهذا العام بالبداية المبكرة لموسم الحج والرعاية التي تجدها عمليات الحج من حكومة الولاية وإشراف الوالي.

وأضاف “الفأل الحسن لهذا العام، إجراءاتنا ستتم داخل مقر أمانة الحج والعمرة ولاية الخرطوم، مع زيادة حصة ولاية الخرطوم وهذه من المستجدات خلال هذا العام”.

سونا