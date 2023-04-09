تطورات بشأن خلاف الأطراف العسكرية بالسودان





كشفت تقارير صحافية، “الأحد”، عن أنّ الأطراف العسكرية في السودان، توشك على الاتّفاق على أنّ تكون فترة دمج “الدعم السريع” في الجيش “10” سنوات، بالاستناد إلى أنّ ذات النص الذي تم التوقيع عليه في اتّفاق المبادئ الذي وقعت عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية بمن فيها قيادة الجيش، وذلك في 15 مارس المنصرم.

وقالت التقارير، بحسب وكالة الجزيرة نت، إنّ الخلاف ما زال قائماً حول تبعية قوات الدعم السريع لمجلس السيادة -شخصيات مدنية- أم للقائد العام للجيش.

وأشارت إلى أنّ قيادة “الدعم السريع” تتمسّك بالخضوع للمجلس، بينما يقول قادة الجيش إنها يجب أن تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، وتوقعت حسم الخلاف في اجتماع يلتئم اليوم “الأحد”.

صحيفة اليوم التالي