الكشف عن موقف بنزيما من الانتقال إلى الاتحاد السعودي !





أكدت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم بأن كان هناك عرضًا بالفعل للاعب الفرنسي كريم بنزيما للعب في الدوري السعودي وبالتحديد من نادي الاتحاد، ولكن اللاعب الفرنسي يريد مواصلة مسيرته مع ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة بأن العرض المُقدم لكريم بنزيما يتحدث عن إمكانية إطلاق أكاديمية لكرة القدم باسمه وصورته، حيث يُمكن أن تذهب الاتفاقية لتعاون كامل بين السعودية وبنزيما ولكن اللاعب يرى الآن بأنه موجود في الريال حتى صيف عام 2024 على الأقل،وذلك بعد أن لعب 15 موسمًا في النادي الأبيض، لهذا يرفض عرض الاتحاد في الوقت الحالي.

صحيفة المرصد