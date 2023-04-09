تفاصيل رد الأهلي على شكوى الهلال





وقف كووورة على مضمون خطاب نادي الأهلي المرسل للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن أزمة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السوداني.

وعلم كووورة أن الأهلي شرح ل “كاف” حرصه منذ البداية على استقبال الهلال بشكل أكثر من رائع وهو ما ترجم في تصريحات رسمية للجانب السوداني حيث وجهوا الشكر لإدارة النادي الأحمر.

كما أكد الأهلي أنه التزم وقدم كافة التسهيلات المطلوبة التي يقرها كاف مع الفريق الضيف رغم ما حدث في لقاء أم درمان من تجاوزات بحق بعثة الفريق الأحمر المثبتة بالصوت والصورة، بحسب ما جاء في الخطاب.

كما شدد الأهلي على التزامه بتخصيص مدرج كامل لجماهير الهلال ومنحهم حصتهم من التذاكر المنصوص عليها.

ونفى النادي المصري كافة مزاعم الهلال بشأن استهدافهم بهتافات عنصرية من جانب الجماهير الحمراء، موضحا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة ولم يصدر عن النادي إطلاقا أمام الهلال أو غيره من الأندية.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا رسميا اليوم أكد فيه أنه أحال هذا الملف “كاملا إلى مؤسسات الدولة المعنية وأرسل خطابا للكاف أوضح فيه كل الحقائق”.

موقع كووورة