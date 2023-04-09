(حفتر) الرئيس الفخري الجديد للمريخ يعد بتقديم دعم بملايين الدولارات للنادي





علمت (السوداني) أن من طرح اسم الرئيس الفخري الجديد لنادي المريخ، الليبي، الصادق حفتر، على أعضاء مجلس الإدارة في قروب المجلس على الواتساب، هو النائب الأول لرئيس النادي عثمان الأمين الشيخ، وأوضح أن الرئيس الفخري الجديد حفتر وعد بتقديم دعم كبير للمريخ.

ومن المنتظر أن يصل حفتر إلى الخرطوم يوم غد بطائرة خاصة، وسيتم تقديمه في مؤتمر صحفي بفندق السلام روتانا.

وقالت المصادر إن حفتر سيقدم دعماً أولياً يقدر بـ(2) مليون دولار، بالإضافة لاستجلاب لاعبين محترفين على طراز عالي المستوى في فترة التسجيلات القادمة، وفقاً للرؤية الفنية التي يحددها النادي.

وأوضحت المصادر أن حفتر حصل على (13) صوتاً، من مجلس المريخ بالموافقة على تقلده الرئاسة الفخرية للمريخ، بينما ناهض القرار نائب الرئيس للشؤون الثقافية، هيثم كابو، الذي اعتبر أن الخطوة غير قانونية وتمت بعيداً عن النظم واللوائح الإدارية للنادي، حيث لم يتم عرض الأمر في اجتماع مجلس الإدارة، وفقط تم اطلاعهم على الأمر في تطبيق (واتساب)، واعتبر أن الأمر غير مقبول جملةً وتفصيلاً.

صحيفة السوداني