توصية بالتحقيق في تسرب مساعدات إماراتية إلى الأسواق





أوصت مسؤولة بوزارة الصحة السودانية، بإجراء تحقيق حول تسرب أدوية وفرتها الإمارات للمتضررين من الفيضانات، إلى السوق.

وضبطت السُّلطات في أوائل مارس المنصرم، عقاقير وأدوية تخص المنحة الإماراتية للمتأثرين بالسيول والفيضانات في مخزن تجاري بالعاصمة الخرطوم.

وفي 14 مارس المنصرم، أرسلت سفارة الإمارات في الخرطوم خطابا إلى وزارة الخارجية، يستفسر ما نشر في صحيفة “الانتباهة” حول حقيقة ضبطية الأدوية وطلبت إطلاعها على الإجراءات التي جرت حيال هذا الأمر الذي قالت إنه يؤثر على مصداقية المساعدات وطريقها توزيعها.

وأوصت مدير المنح والهبات بوزارة الصحة أريج مجذوب، في خطاب إلى وكيل وزارة حصلت عليه “سودان تربيون”؛ بـ “تكوين لجنة تحقيق للتقصي الكامل في تسرب الأدوية”.

وطالبت بعقد اجتماع مع المكتب التنفيذي لوزارة وإدارتي الطوارئ الصحية والشؤون المالية والإدارية والمجلس القومي للأدوية والسموم والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وجاءت توصية وطلب أريج مجذوب، بعد إرسال وزارة الخارجية خطابًا إلى وكيل وزارة الصحة مُضاف إليه مذكرة سفارة الإمارات في الخرطوم، دعت فيه لإفادتها عن تسرب الأدوية.

وتقول سفارة الإمارات في الخرطوم إنها سلمت وزارة الصحة قرابة 1848 طن من الأدوية المختلفة، في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2021.

المصدر: الصيحة