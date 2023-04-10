شاهد بالصورة.. الفنانة إنصاف فتحي تكتب عن كواليس برنامج أغاني وأغاني: (ما تشوفونا كدة مرات الغناء بعصلج معانا) وهدى عربي ترد عليها: (غايتو حلقة الكواليس الناس ديل ح يشوفوا روضة ما فنانين)





كتبت الفنانة السودانية المعروفة إنصاف فتحي تدوينة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدثت من خلالها عن الطرائف التي تواجههم خلال تصوير البرنامج الرمضاني الشهير أغاني وأغاني.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت الفنانة الملقبة بعصفورة الفن السوداني: (ما تشوفونا كده مرات كتييييرة الغناء ده بيعصلج معانا وبنتموا بشير بكسر الباء وضحك لكن دائما روح الفريق والجماعية بتؤدي الي النجاح اي كان نوع العمل وده الشيئ البيتمتع بيه برنامج أغاني وأغاني قائم علي روح الجماعة والثنائيات يعني ما بتشيل هم لو عندك مشكلة في اغنية بتكون متأكد إنه أخوانك بيشيلوك وبتكون الطرفة حاضرة ومرات كتيييييرة بتكون الأغنية ساهلة لكن بتابي لينا عدييييييل).

وتابعت: (المهم عندي طرفتين كل يوم بتذكرهم وبضحك براي وللآن ما قادرة أنساهم الأولي من الفنان أحمد محمد عوض في اغنية حبيبي غاب لمن زهجتو قال يا اخوانا ابت لي والله ومع انه بيأديها بجمال ما عادي والتانية من هدى عربي في أغنية إشتقت ليك هي حافظاها وانا حافظاها نص نص المهم اتفقنا انه في جزئية لمن اصلا بعاين ليها عشان تشيل معاي وهي عارفااااااها كويس كمان).

وختمت الفنانة إنصاف فتحي تدوينتها التي تابعها الآلاف من جمهورها ومتابعيها: (المهم لمن قربت الجزئية قام شكر الله عز الدين همس ليها عشان تستعد قامت هدي طشت وخلتني لافه سورو عاينت ليها بإستغراب قالت لي كتروا لي الكلام في اضاني طشيت يا سلااااااام ياخ أيام تحياتي لكل الفنانين والله وبرجع بقول ليكم بنطش وبنرجع تاني).

تدوينة إنصاف فتحي وجدت تجاوباً كبيراً من الجمهور وزملائها المطربين, وكانت الفنانة هدى عربي من أبرز المعلقين على التدوينة, حيث كتبت لها: (شكر الله الوسواس الخناس روحني مرة في غنية رحلة في طيارة في طلعة عااااالية قبلت عليك قلت ليك اسي انزل كيف غايتو حلقة الكواليس الناس ديل ح يشوفو. روضة ما فنانين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين