توت قلواك يؤكد أهمية الوصول لحل نهائي لقضية أبيي





أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، الفريق توت قلواك، على أهمية الوصول لحل نهائي لقضية أبيي.

وقال قلواك قلواك خلال مخاطبته بفندق السلام روتانا اليوم الإجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان أمس، إن مواطن أبيي دفع فاتورة التوترات التي تعيشها المنطقة. ونوه إلى أهمية الوصول إلى حل نهائي لقضية، قال قلواك إنهم جاءوا يحملون توجيهاً واضحاً من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سفاكير ميارديت، للتشاور حول حل القضية، داعيا المسيرية ودينكا نقوك للمساهمة في حل مشكلة أبيي، و أستعرض تاريخ التعايش بين القبيلتين في المنطقة، وأشار قلواك إلى جهود لجنتي قضية أبيي في دولة جنوب السودان والسودان لمناقشة القضية في كل جوانبها وصولاً لحل نهائي، مؤكداً جاهزيتهم للوصول لحل نهائي للقضية والوصول للحل الأفضل والأمثل للقضية.

وقال إن أبيي تهم السودان ودولة جنوب السودان وتحتاج إلى تنمية واستقرار بين جميع المكونات، مشدداً على أهمية الجلوس للتداول حول القضية بمشاركة كل الأطراف وصولاً لسلام مستدام للمنطقة.

باج نيوز