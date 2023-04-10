ضبط حلوى فاسدة واردة عبر البورصة





ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع ولاية جنوب دارفور (٢٤٠٠) صندوق حلوى منتهية الصلاحية واردة إلى مدينة نيالا عبر البورصة.

وقال دكتورعثمان عبدالله حمدي، مدير الهيئة السودانية للمواصفات قطاع ولاية جنوب دارفور لـــ (سونا) إن العملية ضبطتها حملة فرق التفتيش من خلال إجراء المطابقة على السلع الواردة عبر البورصة.

واشار حمدي إلى إصدار قرار بحجز السلعة بموجب قانون المواصفات، مؤكداً أن الهيئة ستظل حارساً ومراقباً أصيلاً لكل المواد الغذائية والاستهلاكية الداخلة إلى الولاية، بجانب إحكام الرقابة الفنية على السلع الواردة إلى الولاية بجانب السلع المتداولة في الأسواق، مشددا على ضرورة تجفيف الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات.

صحيفة الصيحة