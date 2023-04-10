رئيس حزب الأشقاء يدعو إلى فك حظر حزب المؤتمر الوطني





دعا رئيس حزب الأشقاء عادل ابراهيم حمد إلى فك الحظر عن حزب المؤتمر الوطني و اخضاعه كغيره من الأحزاب للإرادة الشعبية وحدها ليحدد الناخب الحر حجم الحزب ومكانته بلا تمييز إيجابي كما كان يحدث في عهد الانقاذ و بلا تمييز سلبي بقرار الحظر الساري.

و أشار رئيس الأشقاء إلى الآثار السالبة لحظر قوى سياسية وإنكار وجودها كما في حالة اجتثاث البعث في العراق وحظر الحزب الوطني في مصر وإقصاء لجان وكتائب القذافي في ليبيا.

ونبه إلى أن قوى الثورة عطلت طويلا قرار إجراء الانتخابات حتى بدون مشاركة المؤتمر الوطني الأمر الذي يشكك في جدية هذه القوى في إحداث التحول الديمقراطي بالقواعد المتعارف عليها.

باج نيوز