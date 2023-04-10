توقف المعلمين عن العمل إلى حين سداد المرتبات





أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أمس الأحد التوقف عن العمل؛ احتجاجاً على عدم صرف مرتبات الشهر الحالي إلى حين سداد المرتبات. وقال: الناطق الرسمي باسم المعلمين الأستاذ، سامي الباقر بحسب راديو دبنقا، إن المرتبات أصبحت تتأخر بصورة متكرره. ففي شهري يناير، وفبراير، تأخر الصرف حيث، البعض صرفوا رواتبهم بعد يوم 13 مارس. وأضاف: إن الأمر غير مقبول ويُدخل المعلمين وأسرهم في مضايقات وإشكاليات. وقال سامي: (نحن في لجنة المعلمين السودانيين قررنا أن نفعل المكسب النقابي والإرث النقابي باستخدام حقنا في التوقف عن العمل يوم 5 من كل شهر حال تأخر صرف المرتبات.

وحذر الناطق الرسمي باسم المعلمين من ظاهرة تأخر المرتبات “هذه الظاهرة لا تبشر بخير، خاصةً مع بداية العام وبالتالي تأكد أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه قطاع المعلمين، إذا ما استمر الوضع . وأكد أن وزارة المالية لم تلتزم على ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المكونة، من قبل المجلس السيادي بشأن حقوق المعلمين بحسب القرار 380، موضحاً عدم تطبيق القرار بولايتي كسلا والقضارف. ودعا الناطق الرسمي للمعلمين وزارة المالية الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وقال: سامي (نامل أن تلتزم وزارة المالية حتى لا نضطر كمعلمين الدخول في مواجهة أخرى).

صحيفة الحراك السياسي