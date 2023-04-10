“كبار العلماء” بالسعودية ترد على الدعوة لـ”إنشاء مذهب جديد”





أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، يوم الاثنين، أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد الموضوعية والواقعية.

وقالت في هذا الصدد “إن الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي”.

وأضافت: “إن من نعم الله على المسلمين – في هذا الوقت – تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

بيان الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء جاء، ردا على تصريحات أثارت الجدل للشيخ السعودي، الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة صالح المغامسي، الذي تحدث عن ضرورةإنشاء مذهب فقهي جديد في الدين الإسلامي.

سكاي نيوز