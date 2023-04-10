وزير الصحة: نهدف إلى أن تصبح نسبة الأدوية المصنعة محلياً (80%)





أعلن وزير الصحة الاتحادية المكلف، د.هيثم محمد ابراهيم، مساعي لأن تصبح نسبة الأدوية المصنعة في السودان (80%)، وأكد دعمه للتصنيع الوطني.

وخلال برنامج مشترك مع وزارة الصناعة لزيارات ميدانية لعدد من مصانع الأدوية الوطنية وتفقد مشاكلها، قال هيثم خلال زيارته التفقدية لمصنع دكتور نبيل للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالخرطوم، إن المصنع يعد من أميز الصناعات الدوائية في السودان؛ لجهة أنه يدعم الرؤية الإستراتيجية لتوطين صناعة الدواء، لافتاً إلى ضرورة توفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة لكل المواطنين، ودعم أدوية الأمراض المزمنة، وأبان أن الحكومة تصرف أموالاً طائلة على الدواء، مشيراً إلى أنه ليس مجرد سلعة إستراتيجية بل هو أمن قومي.

وقال هيثم إن الصناعات الدوائية مهمة جداً للبلاد لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة (وزارة الصناعة، المالية، الاستثمار) لوضع آليات تساهم في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.

من جانبها قالت مديرة مصنع دكتور نبيل، د. صفية سهل المرضي، إن بداية المصنع كانت في نهاية العام2011 م، وأن الهدف تغطية العجز في الفجوة الدوائية عبر التصنيع المحلي، وإنشاء صناعية دوائية غير متوفرة لدى الصناعة المحلية، وتوفير أنواع مختلفة، وتعتمد على نقل التقنيات الحديثة من أوروبا للسودان، مبينة أن رأس المال وطني بالكامل، كاشفة عن إنتاج (17) صنفاً من الأدوية، و(12) صنفاً تحت التسجيل، و(30) صنفاً تحت التطوير .

صحيفة السوداني