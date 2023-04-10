مدرب تشرين يتحدى المريخ ويؤكّد: سنتأهل





يقول مدرب تشرين إنّ المريخ استعدّ للبطولة بشكلٍ جيّد.

كشف مدرب تشرين السوري، محمد عقيل، عن أنّ مباراتهم أمام المريخ السوداني، ستلعب على تفاصيل صغيرة، مشيرًا إلى أنّهم يطمحون إلى التأهل.

وقال محمد عقيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأثنين، إنّ المريخ السوداني، فريقٌ قويّ ومتمرّس.

وأوضح أنّ مباراة الغد لن تكون سهلة، مؤكّدًا قدرتهم على التأهل وتقديم مستويات لافتة.

والثلاثاء، يلتقي المريخ السوداني نظيره تشرين السوري في إياب الدور الأوّل من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

باج نيوز