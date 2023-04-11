شاهد بالفيديو.. من داخل سيارتها الفارهة الفنانة السودانية نون العنكبوتة تقدم فاصل من الرقص المثير احتفالاً بسفرها لمدينة دبي





نشرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل نون حسن مقطع فيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثارت به ضجة واسعة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الشهيرة بالعنكبوتة وهي تقدم فاصل من الرقص المثير من أمام وداخل سيارتها الفارهة.

https://web.facebook.com/100080645181674/videos/757546559322246/

العنكبوتة قدمت رقصاتها على أنغام موسيقى الراب وهي بمزاج عالي, قبل أن تكشف لمتابعيها أنها في طريقها للمطار استعداداً للسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً مدينة دبي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين