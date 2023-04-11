شاهد بالصور.. ظهرت وهي مستلقية.. الفنانة عشة الجبل تواصل تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل وتظهر بإطلالة تقلد من خلالها الفنانة هيفاء وهبي وجمهورها: (هيفاء الجبل لي أي زول)





واصلت الفنانة السودانية الضجة عشة الجبل تخصصها في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك بعد ظهورها في إطلالة مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور جديدة للفنانة الملقبة بالجبلية.

حيث ظهرت الجبلية في إحدى اللقطات وهي مستلقية على طريقة الفنانة الللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي وهو ما جعلها عرضة لسخرية المتابعين.

جمهور الفنانة عشة الجبل رد ومن خلال تعليقاته على التعليقات الساخرة من قبل المتابعين وكتب أحدهم (نعم هيفاء الجبل لي أي زول).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين