شاهد بالفيديو.. بملابس فاضحة فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقيص المثير وتدخل في حالة فرح هستيري بعد أن رددت الفنانة اسمها أثناء الأغنية





أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة خلال الحفل الذي أحيته إحدى المطربات وهي ترتدي ملابس وصفها المتابعون بالفاضحة, وهي عبارة عن “برمودة” قصيرة.

ولم تكتفي الفتاة بذلك بل قامت بتقديم فاصل من الرقص المثير ودخلت في حالة فرح هستيري بعد أن رددت الفنان اسمها أثناء الغناء.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد انقسم المعلقون لفئتين حيث هاجمت الفئة الأولى الفتاة بشدة بسبب ملابسها ورقصاتها, وتعاطفت الفئة الأخرى معها وذكر هؤلاء أن الحفل يبدو أنه نسائي ولهذا ظهرت الفتاة بهذه الأزياء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين