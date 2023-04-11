تأهل للدور الثاني .. الهلال يخسر أمام المنامة البحريني في كأس الملك سلمان للأندية العربية





خسر الهلال السوداني أمام المنامة البحريني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء (الإثنين)، على ملعب علي بن محمد آل خليفة لحساب جولة إياب تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتأهل الأزرق إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المسابقة العربية.

وكان الهلال قد فاز بثلاثة أهداف دون مقابل ذهاباً على ملعب الجوهرة في أم درمان.

سجل للأزرق الغاني ديفيد ابانغا، وأدرك عيسى موسى التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، وأضاف إبراهيم الختال الهدف الثاني لممثل البحرين.

باج نيوز