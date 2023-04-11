خلال ساعات .. إغلاق الخرطوم بشكلٍ كاملٍ





تقول التنسيقيات”فليعلم الجميع أنه لن تثني عزيمتنا كل أجهزة القمع والاستبداد فثورة ديسمبر المجيدة بالغة لغاياتها لا مُحال هذا أو الموت“.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن تصعيد ثوري بحرق الإطارات والهتافات الثورية وإغلاق كافة الشوارع والطرقات الرئيسية في كلّ أحياء ولاية الخرطوم.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ التصعيد سيكون بحرق الإطارات في الشوارع، وتتريس جميع الطرقات الرئيسية بالكامل.

وأشارت إلى أنّ التصعيد يأتي بالتزامن مع سقوط نظام الإنقاذ في الحادي عشر من أبريل.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة، عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز