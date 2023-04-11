ترك يهدد بإسقاط الاتفاق الإطاري





هدد الناظر محمد الأمين ترك قوى الإطاري حال التوقيع على الاتفاق النهائي باستخدام كل الوسائل والطرق الممكنة لإسقاط الاتفاق.

وأكد ترك خلال مخاطبته ندوة نظمتها مبادرة أهل السودان بعنوان “الاتفاق الإطاري وأثره على مستقبل السودان”، استعدادهم الكامل لوقف الاتفاق الإطاري ووصفه بالمهدد للبلاد، وقال: “يجب أن نكون مستعدين لهم وفقاً لجدولهم الزمني”.

وفي سياق متصل رد الناظر ترك على عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير ياسر عرمان بشأن وصفه لهم بـ(فلول) قائلاً: “إن دخولهم للمجلس الوطني كان عبر الانتخابات وليست اتفاقية سياسية وإن بطاقة العضوية مكتوب عليها يسمح لهم بدخول كل المراكز والمؤسسات عدا المراكز العسكرية”، واعتبر أن ذلك يدل على احترامهم لسيادة الدولة على حد ووصفه.

وحول قضية الشرق قال ترك إنهم يستطعون حل هذه القضية دون تدخل من الخارج.

الخرطوم: رفقة عبد الله

صحيفة اليوم التالي