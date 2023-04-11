وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم المؤقت للشؤون التنموية للأمم المتحدة





التقى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي، عبده المنسق المقيم المؤقت للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان آمي دينق.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالمنسق المقيم المؤقت، فيما عبر عبده عن سعادته بالعودة للسودان.

وأكد استعداده للتعاون ودعم السودان وشعبه خلال الفترة القصيرة التي سيعمل بها بالخرطوم إلى حين وصول الممثل المقيم الجديد.

وتعهد وزير الخارجية المكلف أن وزارة الخارجية بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية لضمان تسهيل انسياب التمويل لدعم المشاريع التي يحتاجها السودان، وتمنى أن يحذو حذو سلفه خاردياتا التي لمس منها السودان تعاوناً كبيراً وتحلت بالمهنية إبان توليها هذا المنصب.

صحيفة اليوم التالي