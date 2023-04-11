أنشيلوتي يرد على إمكانية العودة إلى تشيلسي





تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن موقفه بشأن إمكانية العودة لتولي تدريب تشيلسي من جديد.

وينتهي تعاقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في صيف 2024، لكن اسمه ارتبط بالرحيل عن قلعة البرنابيو في نهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو “لدي ذكريات رائعة مع تشيلسي، أنا من مشجعي النادي، لكني لن أعود إلى هناك”.

وأضاف “لن أتولى قيادة تشيلسي مرة أخرى، أعتقد أن لامبارد هو الرجل المناسب، وسوف يقوم بعمل رائع معهم”.

وتولى فرانك لامبارد، مهمة قيادة تشيلسي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد في الصيف المقبل.

ويحل تشيلسي، ضيفا على ريال مدريد، غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقع كووورة