البرهان يتلقّى اتّصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي





تلقّى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم اتّصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تَمّ فيه استعراض مسيرة العلاقات السودانية الأمريكية ومُستقبلها – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

واطّلع البرهان، وزير الخارجية الأمريكي على سير العملية السياسية بالبلاد والتّحديات التي تُواجهها.

وأكّد بلينكن، دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في السودان، ووعد بمساعدة بلاده في تذليل العقبات التي تقف في طريقها.

صحيفة السوداني