السيتي يقسو على بايرن ويضع قدما في نصف نهائي الأبطال





وضع مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في نصف نهائي دوري الأبطال، بانتصاره الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد في ذهاب ربع النهائي.

وسجل ثلاثية السيتي رودري (27) وبرناردو سيلفا (70) وإيرلنج هالاند (77).

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة الخامسة، بتسديدة من هالاند من داخل المنطقة، ذهبت بعيدا عن المرمى.

وعاد السيتي للمحاولة في الدقيقة السابعة، بإرسال دي بروين عرضية ارتقى لها جوندوجان مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وظهر التهديد الأول لبايرن في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية من ديفيز من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22، بتمريرة مميزة من جريليش لهالاند الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية ضعيفة ذهبت سهلة في يد سومير.

وافتتح السيتي التسجيل بالفعل في الدقيقة 27، بتسديدة مقوسة مميزة من رودريجو من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وأهدر السيتي فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما أخطأ سومير في إبعاد كرة عرضية، لتتمهد أمام جوندوجان الخالي من الرقابة تماما داخل المنطقة، ليسدد كرة تألق الحارس السويسري في إبعادها إلى ركلة ركنية مصححا خطأه.

وبحث البايرن عن التعديل بصاروخية من ساني من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف دون رد.

وبدأ بايرن الشوط الثاني بتسديدة قوية من ساني من خارج المنقطة في الدقيقة 46، تصدى لها إديرسون بصعوبة.

وكاد البايرن أن يعدل النتيجة في الدقيقة 48، بتسديدة أرضية قوية من ساني من داخل المنطقة، تألق إديرسون من جديد في التصدي له.

وواصل ساني إطلاق القذائف بحثا عن التعادل، بصاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 54، تصدى لها إديرسون.

وظهر السيتي هجوميا للمرة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 57، بعد تلقى أكي تمريرة مميزة بالكعب من جريليش داخل المنطقة، ليسدد كرة أبعدها سومير إلى ركنية.

وبعدها مباشرة أرسل دي بروين عرضية داخل المنطقة، استلمها دياز وسدد كرة على الطائر، تألق سومير في التصدي لها.

وبعد فترة من الهدوء، ارتقى بافارد لعرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 69، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعدما أخطأ أوباميكانو في الخروج بالكرة، ليفتكها جريليش ويمررها إلى هالاند، الذي أرسل بدوره عرضية داخل المنطقة لبيرناردو الخالي من الرقابة، ليسدد رأسية قوية لمست أصابع سومير وسكنت الشباك.

وسيطر السيتي على مجريات الأمور بعد الهدف وكاد يضيف الثالث في الدقيقة 76، بتلقى ألفاريز تمريرة داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية تألق سومير في التصدي لها.

وأطلق السيتي رصاصة الرحمة في الدقيقة 76 بإضافة الهدف الثالث، بعدما ارتقى ستونز لعرضية، مرسلا تمريرة بالرأس لهالاند الخالي من الرقابة داخل المنطقة، والذي سدد بدوره كرة مباشرة سكنت الشباك.

وكاد ألفاريز أن يضيف الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 83، بتسديدة قوية من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم.

واستمر تألق سومير أمام طوفان السيتي، بالتصدي لرأسية قوية من رودري في الدقيقة 87.

وتبعه جريليش بتسديدة مقوسة من داخل المنطقة في الدقيقة 89 ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

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