شاهد بالصورة والفيديو.. قام برفع “العقال” احتراماً لأهل السودان.. مواطن سعودي يدعو كل السودانيين المقيمين بالمملكة للإفطار معه في منزله بسبب موقف جميل مر عليه





أشاد مواطن سعودي خلال مقطع فيديو مصور تم تداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بكرم أسرة سودانية مقيمة بالمملكة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كال المواطن السعودي المدح للأسرة السودانية التي استضافته بمنزلها وشاهد داخل منزلهم كرم غير مسبوق.

https://web.facebook.com/100043238442571/videos/165580646386904/

وقام المواطن أثناء حديثه بنزع ورفع “العقال” حباً واحتراماً للشعب السوداني الكريم وبسبب التعامل الطيب الذي وجده من أهل السودان بالمملكة.

وأعلن الرجل بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين عن دعوته لكل السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للإفطار معه بمنزله كنوع من رد الجميل لمواطنهم الذي أحسن ضيافته.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين