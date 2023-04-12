خسر من تشرين السوري .. وداع مبكر للمريخ من البطولة العربية





ودّع فريق المريخ بطولة الملك سلمان للأندية العربية من الدور الأول بعد خسارته بهدف دون مقابل من فريق تشرين السوري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في اياب الدور الأول.

وكانت جولة الذهاب انتهت بفوز المريخ بهدفين مقابل هدف لتكون الخسارة بهدف في مباراة اليوم كافية للإطاحة بالفريق.

وفشل المريخ طوالي شوطي المباراة في إدارك التعادل الذي كان كفيلاً لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، وظهر المريخ خلال هذا الموسم بمستوى متواضع جدا وودع دوري أبطال افريقيا وتذيل مجموعته بعد أن خسر في آخر دقيقة أمام الزمالك المصري.

باج نيوز