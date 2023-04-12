زادنا تتفق مع مجموعة الراجحي السعودية لتوسيع الاستثمار الزراعي بالبلاد





اتفقت شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة ومجموعة والراجحي السعودية على تعزيز التعاون المشترك لاسيما في التوسع في المشاريع بعد نجاح العمل في مشروع الراجحي بالولاية الشمالية و مشروع الكفاءة الزراعي بولاية نهر النيل .

واستعرض البروفسور عبدالباقي مختار مدير الإدارة العامة للانتاج الزراعي والحيواني بشركة زادنا جهود الشركة في تطوير العمل في المجال العمل الزراعي والحيواني والأعمال الأخرى حيث نال العرض استحسان مجموعة الراجحي الدولية وتفاكرت كل من مجموعة الراجحي وزادنا في العمل المشترك مستقبلا .

وفي السياق تستقبل شركة زادنا عقب عطلة عيد الفطر المبارك وفد فني عال المستوي من شركة اتوريا الهندية وذلك لتنفيذ اعمال تركيب طلمبات الري في مشروع زادي (1) والاشراف الفني علي أعمال الري بتكلفة بلغت 60 مليون دولار تم دفعها بالكامل.

وقال المهندس صلاح حسن التوم مدير الادارة العامة لشؤون الهندسية والمشاريع بشركة زادنا أن وفد شركة اتوريا يضم عدد 12 فني من مختلف الجنسيات مشيرا الى وصول الادارة التنفيذية للشركة للسودان مطلع يوينو المقبل .

وكشف التوم أن التعاقد مع اتوريا وهي احد أكبر شركات انتاج مضخات المياه في العالم يشمل توريد وتركيب عدد 32 مضخة ري للبيارة الرئيسية وتوريد وتركيب عدد 32 مضخة ري للبوستر الأول أضافة الى توريد وتركيب 24 مضخة ري للبوستر الثاني وتوريد وتركيب معدات الكهرباء الخاصة بالمحطات الثلاث فضلا عن الإشراف على كل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للثلاث محطات .

وأشار التوم الى أن جميع المعدات موضع التعاقد وصلت الى مخازن شركة زادنا موضحا أن الشركة وعدت بالفراغ من الاعمال مطلع سبتمبر المقبل مبينا أن الاعمال الفنية لتركيب المضخات ومحطات الكهرباء لمشروع زادي ون تستغرق اربعة أشهر حسب تعهد شركة أتوريا.

الخرطوم ( كوش نيوز )