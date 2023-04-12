أكد قلقهم من “الكاف”.. رامي كمال: سنصل لـ(فيفا) وقضيتنا تهم الجميع





أطلق نائب الأمين العام لنادي الهلال المهندس “رامي كمال” تصريحات ساخنة عبر إذاعة هلا، أكد من خلالها تمسُّك مجلسه بقضيته تجاه الأهلي المصري، مشيراً إلى أن الأخير يبحث عن مخرج بأمر الإعلام، وقال:

إنهم يحاولون تزييف الحقيقة وتحويل الهتافات من قبيحة إلى عادية، ولكن الكل يشهد على ما تم.

وأوضح “كمال”، أن قضية الأهلي المصري لا تهم الهلال فقط، إنما تهم كل السودان.

وأضاف: ما تم عمل مرتب ومنظم، فالأهلي المصري مارس عنصرية كبيرة بتلك الهتافات القبيحة، والآن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في محك حقيقي واختبار صعب من أجل الحكم في ما حدث من النادي المصري.

وبيّن “رامي كمال” أن مراقب اللقاء مطالب بنقل كل ما تم داخل الملعب من جمهور الأهلي المصري وأتم نائب الأمين العام لنادي الهلال حديثه بالقول: هناك بالفعل مخاوف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، كيف لا وهو الذي ظل يماطل كثيراً في القضايا المهمة، لذلك نحن قمنا بتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

صحيفة الصيحة