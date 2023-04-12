صالح عمار : استبعد حدوث مواجهات مسلَّحة بالشرق





استبعد القيادي في تحالف القوى المدنية والسياسية بشرق السودان صالح عمار، حدوث مواجهات مسلَّحة بين مكوِّنات الشرق.

وقال عمار في حوار مع (الصيحة) ينشر اليوم “لا يوجد مسلحين في الشرق إلا أولئك الذين ترعاهم السلطة”، وأكد دعم التحالف للعملية السياسية باعتبارها الحل لأزمة البلاد، وقلَّل من تهديدات الرافضين للاتفاق الإطارئ، وقال :”هؤلاء هزمتهم الجماهير عندما تم رفض إغلاق الميناء والمدن واضطروا لاستجلاب أفراد مسلحين استخدموهم في إغلاق بعض أجزاء الطريق”، وشدَّد على أهمية تشكيل حكومة مدنية لمحاربة الفساد وإصلاح الدولة وتوفير الخدمات، وأكد أن التحالف لن يسمح بنهب موارد الشرق ويعمل على تشكيل جبهة عريضة للتصدي للأمر.

الخرطوم- مهند عبادي

صحيفة الصيحة