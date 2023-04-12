حملات على أماكن بيع وشراء قطع غيار السيارت





ألقت إدارة المباحث الجنائية فرعية مكافحة السيارات (شعبة أم درمان) القبض على (١١) متهماً خلال حملة نوعية لأماكن بيع وشراء قطع الغيار والخرد بالسوق الشعبي ام درمان ومن خلال الرصد والتفتيش لعدد كبير من المحلات.

وتشير متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أن الحملة أسفرت عن القبض على عدد(١١) متهماً وضبط (٥٢) مرايا و(٩) عاكساً خلفياً و(٩) عدسة تم فتح بلاغات بقسم شرطة إم درمان جنوب تحت المادة (١٠٠/٦٨) إجراءات ومستمر التحريات ووضع المضبوطات كمعروضات في البلاغ .

صحيفة التيار