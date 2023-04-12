سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 .. السوق الموازي





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 607.00 جنيه

الريال السعودي : 161.80 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 661.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 166.30 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 166.35 جنيه

الجنيه الإسترليني : 752.00 جنيه

الجنيه المصري : 16.80 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى