30 الف جنيها منحة العيد للمعاشيين





أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف مبلغ ٣٠،٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) منحة عيد الفطر المبارك لجميع معاشيي الصندوق بالقطاعين (الحكومي / العام والخاص) . وأوضح الصندوق صرف المنحة ضمن معاش شهر أبريل ٢٠٢٣م لجميع المعاشيين المتقاعدين في او قبل التاريخ المحدد لعيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٣، ودعا الصندوق الادارات ذات الصلة مراعاة ذلك عند دفع متجمدات المعاش ، وتم إستثناء المعاشات الإستثنائية من هذه المنحة.

و تعتبر المنحة من موارد الصندوق ،و تأتي وفاء لتوجيهات الدولة الرامية للاهتمام بشريحة المعاشيين الذين افنوا زهرة شبابهم خدمة للوطن.

و قدم الصندوق التهنئة بعيد الفطر المبارك للمعاشيين .

سونا