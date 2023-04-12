امريكا تشطب دعوى قضائية ضد حكومة السودان





شطبت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا قضية جديدة رفعها قبل أكثر من عامين مواطنون أميركيون ضد حكومة السودان، ويقول الأميركيون إنهم كانوا ضحايا هجمات قامت بها حركة حماس في إسرائيل وفلسطين بين أعوام 2014-2020 واتهموا الخرطوم بالمسؤولية غير المباشرة بسبب دعمها للحركة في الماضي مطالبين بتعويضات مادية، لكن القاضي رفض الدعوى قائلا ان السودان استعاد حصانته السيادية بموجب قرار الكونغرس في أواخر عام 2020

وسبب الحكم توتر مجموعة أخرى من المدعين في قضية مشابهة منظورة امام دائرة استئناف في المقاطعة نفسها حيث رفضوا استشهاد حكومة السودان بهذا الحكم واتهموا الأخير بـ”تضليل” المحكمة في تلك القضية ومحاولة ممارسة “نفس التضليل” في القضية الحالية. يشار الى أن كل القضايا التي رفعت في المحاكم الأميركية منذ رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب واستعادة الحصانة السيادية في أواخر عام 2020 تم شطبها أو تبدو أنها في طريقها للشطب، وشطبت ذات المحكمة في فبراير الماضي قضية رفعتها مريم يحيى ابراهيم التي حكم عليها بالإعدام في السودان عام 2014 بدعوى ارتدادها عن الإسلام. وجاء شطب القضية بناء على طلب مريم التي يبدو أنها اقتنعت بصعوبة كسبها.

صحيفة الجريدة