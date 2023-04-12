ركود حاد بالأسواق ووفرة في البضائع





تشهد أسواق السلع الاستهلاكية وفرة في كل أصناف السلع مما ساعد على ثبات الأسعار، وعزا التجار ذلك لركود وتراجع القوى الشرائية خلال هذه الأيام، وقال تاجر سلع بالخرطوم، إن هنالك انتعاشاً طفيفاً بالأسواق، مؤكداً على وفرة البضائع، مما انعكس على ثبات الأسعار، مبيناً أن سعر زيت الفول عبوة (٣٦) لتراً (٢٤) ألف جنيه، وسعر جوال السكر زنة (٥٠) كيلو (٣٣) ألف جنيه، أما سعر (١٠) كيلو (٧) جنيه، وكيلو العدس (١) ألف و(٨٠٠) جنيه، وسعر البن (٢) ألف جنيه، وقال تاجر سلع ببحري، عثمان آدم، إن هنالك عزوفاً ملحوظاً عن الشراء بكميات كبيرة من السلع، وتكدس البضائع بالمتاجر؛ مما انعكس على استقرار الأسعار ، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين عبوة (٤٥٠) جراماً بسعر(٢) ألف جنيه، وسعر لبن كابو عبوة (٢) كيلو وربع بسعر (٨) آلاف جنيه، وكرتونة النشويات (٥) ألف و(٥٠٠) جنيه، وسعر زيت بذرة الشمس (٢٠) ألف جنيه لعبوة (١٨) لتر، وسعر البن (٢) ألف جنيه.

صحيفة الجريدة