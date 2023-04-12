القمة تعود للممتاز وأداء المباريات بانتظام





تشهد مسابقة الدوري الممتاز في أسبوعها المقبل عودة عملاقي الكرة السودانية المريخ والهلال لأداء مبارياتهما بانتظام بعد فترة غياب بسبب المشاركات الإفريقية والعربية.

وفرغ كلا الفريقين من اسنحقاقاته ليستأنفا مشوارها محلياً جديداً، وصراع كلاسيكي على لقب الدوري.

ويواجه الهلال نظيره ودنوباوي في مباراة سهلة للغاية، بل وفي المتناول، بينما يخوض المريخ مباراة ثأرية من الطراز الرفيع أمام الرابطة كوستي الذي تمكن من الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه.

صحيفة اليوم التالي