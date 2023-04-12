تَوَقُّعات بإنتاجية عالية للقمح وشكوى من نقص “الخيش” بالشمالية





اطمأنت اللجنة العليا لمتابعة عمليات حصاد محاصيل العروة الشتوية” 2023،2022″م بالولاية الشمالية على سير عمليات حصاد القمح والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا المهندس زكي عوض عبد السيد إن عمليات الحصاد تسير بصورة طيبة وسط توقعات بإنتاجية عالية.

وأكد في حديث لوكالة السودان للأنباء أن موقف الحاصدات مطمئن ومستقر مع انسياب ودخول عدد من الحاصدات الإضافية من خارج الولاية نهاية شهر أبريل الجاري، وأشار إلى أن اللجنة العليا لمتابعة عمليات الحصاد وقفت في اجتماعها الأخير بدنقلا على مخزون الخيش المتوفر حاليا بالبنك الزراعي والذي يعتبر غير كاف.

وأضاف أن اللجنة قررت مخاطبة الأمين العام لحكومة الولاية الشمالية لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير المزيد من الخيش وشراء منتج القمح من المزارعين، مؤكدا أن الولاية الشمالية تمكنت في الموسم الشتوي الماضي من زراعة “111.675” فدان من محصول القمح من جملة المساحة المستهدفة والبالغة “155.844” فدانا.

وبلغت جملة المساحة المحصودة حتى الآن “10.351” فدان بنسبة” 9،4% “وبمتوسط إنتاجية “1،8” طن للفدان، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الفول المصري “60.421” فدان من جملة المساحة المستهدفة والبالغة “68.118” فدان وبلغت المساحة المحصودة “42.997” فدان بنسبة “71%” ومتوسط إنتاجية طن للفدان.

صحيفة اليوم التالي