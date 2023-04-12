السودان لاتهاون في منح الهوية





قطع مدير السجلّ المدني بالسودان اللواء شرطة “حقوقي” سامي الصديق دفع الله ،بالمحافظة على الهوية السودانية والعمل بالضوابط التي تنظم سير العمل، وتقديم خدمات مميزة للجمهور في المراكز والمجمعات.

وشدد المدير في اجتماع الإدارة، على عدم التهاون في منح الهوية ، ووجه جميع الدوائر والإدارات بوضع خطط للعام الحالي والتي من شأنها تطوير عمل السجل المدني وتجويده بالإضافة لحل المشاكل إداريا وفنيا، ووضع الإنجازات نصب الأعين.

وقال الصديق إن السجل يعتبر صمام أمان الدولة التي تستند عليه في وضع البرامج والخطط الاستراتيجية الآنية والمستقبلية.

صحيفة اليوم التالي