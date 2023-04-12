الذهب يرتفع و(1994.48 ) دولاراً للأوقية





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، وسط ترقب المستثمرين هذا الأسبوع لبيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وفقاً لرويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى مستوى (1994.48) دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0036 بتوقيت غرينتش وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.59% إلى 25.02 دولاراً للأونصة بينما زاد البلاتين 0.87% إلى (1006.02) دولارا وصعد البلاد يوم 1.06% إلى (1438.58) دولارا.

صحيفة اليوم التالي