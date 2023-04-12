عراك ولكمات بين ماني وزميله بعد الخسارة من السيتي





اعتدى السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، على أحد زملائه في الفريق، عقب مباراة مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فقد توترت أعصاب ماني عقب مباراة الأمس، ودخل في اشتباك جسدي مع ليروي ساني في غرفة الملابس عقب المباراة.

وأشارت إلى أن الأزمة بدأت في الدقيقة 83 من المباراة، بسبب أن ماني لم يعرض نفسه كخيار تمرير، بل انتظر الحصول على تمريرة بينية.

ودخل اللاعبان ماني وساني في نقاش حاد على أرض الملعب بعد تلك اللعبة

وبعد صافرة النهاية، وجه ماني، لكمة في وجه ساني داخل غرفة الملابس، مما تسبب في سيل الدماء من شفاه اللاعب الألماني.

وتدخل لاعبو بايرن ميونخ، للفصل بين ليروي ساني وساديو ماني في غرفة خلع الملابس.

وبعد الهبوط في ميونخ، استقل ماني، حافلة الفريق من المطار، بينما تم اصطحاب ساني في سيارة أخرى، ولم يصدر أي تعليق من بايرن حتى الآن.

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