الهيئة الشعبية للشمال ترفض وجود معسكرات لقوات الدعم السريع في الإقليم الشمالي





أعلنت الهيئة الشعبية للشمال، رفضها وجود معسكرات لقوات الدعم السريع في الإقليم الشمالي، تحت أي ذريعة أو مبرر.

وحذرت من المضي في تنفيذ فكرة إنشاء معسكر بالقرب من مطار مروي، مؤكدة أن الفكرة مرفوضة من كل جماهير المنطقة والإقليم.

وقالت الهيئة في بيان ممهور بتوقيع رئيس الهيئة، محمد وداعة، اليوم الأربعاء، إن الهيئة وقواعدها وكل مواطني الإقليم الشمالي بولايتيه الشمالية ونهر النيل لن يسمحوا بقيام قواعد عسكرية أو معسكرات للدعم السريع.

وأوضح البيان أن الشمال ليس منطقة حرب أو توترات وأن وجود قوة من الدعم السريع في أراضيه يعني نقل التفلتات والفوضى والاختلال الأمني إلى هناك.

وأضاف (أن قوات الدعم السريع أينما ما وجدت وجد معها الانفلات والتعدي على المواطنين والفوضى).

وأكدت الهيئة أن الإقليم الشمالي يكفيه ما يعانيه من ظلم وتعديات وتهميش وأنه ليس هناك أي مجال ليكون ساحة للحرب بسبب تفلتات طامعين في أراضيه وثرواته، أو لمن لهم أجندة سياسية يخططون لتنفيذها بالقوة العسكرية.

واستنفرت الهيئة جماهير مروي، و منحنى النيل وكل الشمال للوقوف ضد قيام معسكر للدعم السريع، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية تضطلع بدورها في حماية الأمن، والحدود، ولا يوجد ما يستوجب الاستعانة بقوات أخرى بدعوى حفظ الأمن لتنشر الفوضى وتمهد للحرب.

الخرطوم: ST