الجيش السوداني: تحركات الدعم السريع وانفتاحه داخل العاصمة والولايات تمت دون موافقة القوات المسلحة





بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

بيان

الشعب السوداني الأبي

يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا ، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد ، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة ، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون ، بناءا على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر . بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير . وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن .

هذه التحركات والانفاتحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنين ، وفاقم من المخاطر الأمنية ، وزاد من التوتر بين القوات النظامية .

مواطنينا الكرام

لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس ، لأن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات يخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية و الولائية واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد .

تجدد القوات المسلحة تمسكها بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي وفقا لما تم في الإتفاق الاطاري ، وتحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة الوطنية ، والتي لم تبخل تحقيقها بتقديم المهج و الأرواح رخيصة لينعم السودان بالأمن والاستقرار .

عاش الشعب السوداني حرا أبيا

عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للوطن

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة