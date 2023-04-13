محتجون يغلقون ميناء سواكن احتجاجاً على تذاكر سفر مزورة





عمت حالة من التوتر ميناء سواكن بعد الكشف عن عمليات احتيال من وكالات السفر على عدد من زوار بيت الله الحرام، حيث اغلق محتجون في شرق السودان أمس الأربعاء ميناء سواكن احتجاجا على تذاكر سفر مزورة مما أدى إلى تعطيل سفرهم لأداء مناسك العمرة، وقال عاملون في الميناء إن عشرات المسافرين لآداء العمرة تعرضوا لعمليات احتيال من بعض وكالات السفر بصورة وصفت بغير المسبوقة، وتسببت عملية الإحتيال على المعتمرين، في إغلاق ميناء سواكن وفقا لشهود عيان مؤكدين أنه تم منع الدخول والخروج منه.

صحيفة الجريدة