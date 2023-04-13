برمة: الوضع الأمني في السودان حرّج





أعلن اللواء م فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، عن اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، وحذر خلال مخاطبته إفطار رمضاني في نيالا عبر الهاتف من العواقب الوخيمة للخلاف بين الجيش والدعم السريع على الأمن القومي، واشاد باستجابة الأطراف العسكرية للنداءات بشأن إنهاء الخلاف والمضي قدماً في التوقيع على الاتفاق النهائي، ووصف الوضع الأمني في البلاد بأنه حرج للغاية مع انتشار خطاب الكراهية، ودعا لتوحيد الكلمة وجمع السلاح وإعاة بناء الوطن.

صحيفة الجريدة