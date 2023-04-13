قيادي بالمجلس المركزي: الإسلاميون يستعدون لبدء عمل خلف قيادات المؤتمر الوطني





قال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، شهاب الدين إبراهيم، لـ” السوداني”: “من الواضح أن تأجيل التوقيع على الاتفاق الإطاري أغرى الإسلاميين، ولذلك فهم يقومون بمحاولتهم الأخيرة لأجل التأثير على الاتفاق النهائي”.

وأضاف: “في اعتقادي بعد فشلهم في تقويض الانتقال عن طريق واجهاتهم، يستعدون لبدء عمل من خلف قيادات النظام البائد”.

وأشار إبراهيم إلى أن هنالك الكثير من الجرائم التي حدثت في فترة الانقلاب مرتبطة بهذا التنظيم، بالإضافة إلى القتل الذي يتم في شرق السودان ودارفور، وتهديد رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر، مشدداً على وجوب تصنيف هذا التنظيم كتنظيم أرهابي أو جماعة إرهابية.

وتابع: “كم كبير من الجرائم التي قام بها التنظيم كافٍ لوضعه في خانة الإرهاب”.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني