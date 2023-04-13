الكشف عن تدمير (100) بئر نفط في غرب كردفان





كشفت مصادر عن إحصائية غير رسمية لعدد آبار النفط التي تعرضت للتخريب بمناطق البترول في غرب كردفان، وقالت إن الآبار التي جرى تدميرها بلغت نحو (100) بئر، ونوهت إلى أنه على الرغم من فرض حالة الطوارئ منذ شهر، إلا أنه ما زال القانون لم يفعل على أرض الواقع. وأكدت المصادر لـ(الحراك)، ارتفاع وتيرة التخريب بصورة منظمة، وأكدت أن هناك أيادٍ خفية تعبث بآبار النفط وتعمل على تخريبها من أجل خنق البلاد، وقالت: وصل الأمر لسرقة العربات وتهديد الموظفين. ما تسبب في تعطيل قانون الطوارئ على الرغم من مرور أكثر من شهر على إصداره، وأكدت أنه زادت وتيرة تخريب الآبار بصورة منظمة من أيادٍ خفية تعبث بآبار النفط وتخريبها من أجل خنق البلاد. ووصل الحال بسرقة العربات وتهديد الموظفين وإغلاق البلوفة بذريعة المطالبة بالتنمية من المجتمعات المحلية، ما تسبب في حالة إحباط وسط المهندسين من انفراط الأمن وعدم فرض هيبة الدولة.

الخرطوم ـ مبارك ود السما

صحيفة الحراك السياسي