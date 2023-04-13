رونالدو يهدد بالرحيل عن النصر السعودي.. وشرط وحيد يفصله عن البقاء





فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبيرة حول تهديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن نادي النصر السعودي، في أعقاب السقوط الأخير لفريقه أمام الفيحاء، مشيرة إلى أن “الدون” وضع شرطاً للاستمرار مع العالمي واستكمال فترة عقده.

وكان النصر تعادل سلبياً مع الفيحاء، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي، الأمر الذي استغله اتحاد جدة ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفوزه على الوحدة ورفع رصيده إلى 56 نقطة، ويوسع فارق النقاط مع النصر الوصيف إلى 3.

وظهر رونالدو بعد المباراة في حالة غضب شديدة حتى وصوله إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو ما أوضحته اللقطات التليفزيونية.

وبحسب صحيفة “الوئام” السعودية، فإن رونالدو غير راض على مستوى النصر، ويرى أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات قوية حتى يتمكن من المنافسة على الألقاب، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي طلب التعاقد مع ثلاث صفقات سوبر على الأقل في الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يستطيع الاستمرار مع الفريق السعودي والمنافسة على البطولات.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر السعودي يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد مدته موسمين ونصف.

صحيفة البيان